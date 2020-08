सड़क पर पड़े केले देख खुशी से उछल पड़ा हाथी का भूखा बच्चा, ऐसे खाए मां से छीनकर - देखें Video

हर साल 12 अगस्त (12 August) को वर्ल्ड एलिफेंट डे (World Elephant Day) मनाया जाता है. इस मौके पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने हाथी का मजेदार वीडियो शेयर किया. जहां हाथी का बच्चा केलों के साथ खेलता नजर आ रहा है. पहले वो केले की एक ब्रांच को दूर फेंकता है और फिर उसके पीछे दौड़कर उसको पकड़ता है. फिर पास में खड़ी उसकी मां से केले छीनता है और केलों के साथ खेलने लगता है.

सुशांत नंदा ने मजेदार वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वर्ल्ड एलिफेंट डे की तैयारी.' अगर आप जानवरों से प्रेम करते हैं. खासकर हाथी के बच्चों से यह वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा.

Preparing for tomorrow's world elephants day.. pic.twitter.com/JdUyq2G957 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 11, 2020

इस वीडियो को सुशांत ने 11 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 30 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने कमेंट में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

वीडियो को मूल रूप से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर गुडगॉर्ग ने यूट्यूब पर शेयर किया है. नीचे पूरा वीडियो देखें...

विश्व हाथी दिवस पशु की दुर्दशा के बारे में जागरूकता लाने और इसके संरक्षण में मदद करने के लिए समर्पित दिन है.