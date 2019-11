सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पापा-बेटी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों डिजनी की मशहूर फिल्म ''द लायन किंग'' (The Lion King) का एक गाना गा रहे हैं और लोग उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो में 7 साल की अनुकृति और उसके पिता ध्रुबज्योति देबनाथ फिल्म का गाना ''द लायन्स स्लीपिंग टूनाइट'' (The Lions Sleeping Tonight) गा रहे हैं.

आपको बता दें, इस गाने को असल में ''द टोकन्स'' (The Tokens) ने गाया है. वीडियो में दोनों पिता और बेटी गाना गाते हुए काफी प्यारे लग रहे हैं और दोनों ने गाने को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक ट्यून भी बनाई है.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ध्रुबज्योति ने बताया कि उन्होंने अनुकृति के अंग्रेजी गानों को लेकर लगाव को उस वक्त देखा जब वह 5 साल की थी. उन्होंने बताया, 'अनुकृति को डिजनी की फिल्में भी काफी पसंद हैं. अनुकृति ने ''फ्रोजेन'' फिल्म का एक गाना ''लेट इट गो'' (Let It Go) का वीडियो भी शेयर किया था, जिस पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं थी'. इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के इस टैलेंट को आगे ले जाने का फैसला किया. उन्होंने इस साल जनवरी में अपने घर से ही एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है. ध्रुबज्योति त्रिपुरा के धर्मनगर में रहते हैं.

संगीत में गहरी रुचि रखने वाली अनुकृति अपनी दादी से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं. हालांकि, उनके पिता उन्हें पश्चिमी संगीत सिखाना चाहते हैं.

20 नवंबर को पोस्ट किए गए वीडियो को 16,000 से अधिक बार देखा गया है और वीडियो पर अब तक 500 से ज्यादा कमेंट्स किए गए हैं. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए "गजब का वीडियो है''. एक अन्य यूजर ने लिखा "वह बहुत प्यारी है. आप लोगों ने इस गाने को बहुत अच्छे से गाया,'' एक ओर ने लिखा, "आज मैंने सबसे अच्छी चीज देखी.''