भले ही TikTok ऐप्‍प की कितनी ही आलोचना क्‍यों न हों लेकिन इसके कुछ वीडियो न सिर्फ वायरल होतें हैं बल्‍कि दिल को भी छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दादी-पोते की जोड़ी मशहूर गाने 'कोलावरी डी...' (Kolaveri Di) पर मस्‍ती कर रही है. वीडियो में दादी अपने पोते का भरपूर साथ दे रही हैं और सुपर क्‍यूट लग रही हैं. एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर कते हुए ट्वीट किया, "टिकटॉक के कुछ वीडियो सुपर क्‍यूट होते हैं." ट्वीट करते ही इस वीडियो को वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आया और उस पर कॉमेंट्स की बाढ़ सी आ गई.

Some TikTok videos are super cute. Check this one out pic.twitter.com/M1sM1AHxi9