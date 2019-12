ऊंट ने अपने मालिक को बड़े प्यार से लगाया गले... देखें ये दिल छू लेने वाला Video

इंसान अक्सर एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर जानवर को किसी मनुष्य के प्रति स्नेह भावना दिखानी हो तो उसे क्या करना चाहिए? हालांकि, वैसे तो जानवर अपने अलग-अलग तरीके से इंसान के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऊंट (Camel) के वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो में ऊंट अपने मालिक को प्यार से गले लगाते हुए नजर आ रहा है.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है. इस वीडियो में एक सफेद रंग का ऊंट अपने मालिक को गले लगाते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा, ''हमें वही मिलता है, जो हम देते हैं... ऊंट का मालिक पिछले कुछ दिनों से गायब था और जैसे ही वह लौटा तो ऊंट ने उस पर अपने प्यार की बारिश कर दी''. वीडियो में ऊंट अपने मालिक को गले लगाते हुए दिख रहा है.



