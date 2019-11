Video Viral: रूसी सेना के कैडेट्स ने गाया 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस'

मॉक्सो में प्रोग्राम के दौरान रूसी सेना के कैडेट्स ने 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस' गाना गाया. इस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह गाना बॉलीवुड फिल्म 'शहीद' का है. इस वीडियो रूसी सेना के कैडेट्स के साथ भारतीय दूतावास के सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर राजेश पुष्कर भी देखें जा सकते हैं.

#WATCH Russian military cadets sing- "Ae watan, Humko Teri Kasam," song at an event in #Moscow (Source: Indian Army) pic.twitter.com/cjNGZblLeg

27 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हॉल में फिल्म 'शहीद' का गाना बजाया जाता है और सभी उसे गुनगुनाते हैं.

बता दें, फिल्म 'शहीद' साल 1965 में आई थी जो कि शहीद भगत सिंह की जिंदगी पर आधारित थी. इसमें एक्टर मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, अनंत मराठे, निरुपमा रॉय, प्राण, मनमोहन और शैलेश कुमार जैसे दिग्गज़ों ने काम किया. इस फिल्म का ये 'ऐ वतन' गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया. फिल्म 'शहीद' को 13वां नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है.

ये गीत आज तक सभी देश से जुड़े कार्यक्रमों में गाया जाता है.

ब्रिगेडियर राजेश पुष्कर के साथ शशि थरूर, राजेश पुष्कर सुनंदा पुष्कर के भाई हैं.

At pipping ceremony as my brother-in-law Rajesh Pushkar becomes Brigadier. Pic with his wife Anu & Gen. AK Singh pic.twitter.com/0KWpwsptAx