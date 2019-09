राशिद खान ने जिताया टेस्ट मैच तो झूमने लगे बच्चे, टीवी के सामने ऐसे किया डांस, देखें VIDEO

अफगानिस्तान और बांग्लादेश (Afghanistan Vs Bangladesh) के बीच छाटोग्राम (Chattogram Test) में एक टेस्ट मैच खेला गया. राशिद खान (Rashid Khan) के दूसरी पारी में छह और मैच में 11 विकेट की बदौलत अफगानिस्तान (Afghanistan) ने बारिश के व्यवधान और कम होती रोशनी के बीच एकमात्र टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां बांग्लादेश को 224 रन से हराया. किसी को उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान इतना बेहतरीन परफॉर्म करेगी और मजबूत टीम मानी जा रही बांग्लादेश को हरा देगी. जैसे ही अफगानिस्तान ने मैच जीता तो अफगानी फैन्स ने जमकर जश्न मनाया. एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बच्चे झूमते नजर आ रहे हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी शफीक स्टानिकजई ने दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है. जिसमें बच्चे टीवी के सामने डांस करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा- 'राष्ट्र के रूप में इसका यही अर्थ है. अफगानिस्तान टीम को बहुत सारा प्यार. राशिद खान आप सच में क्रिकेट सुपरस्टार हैं. मोहम्मद नबी इससे बेहतर आपका आखिरी टेस्ट नहीं हो सकता.'

देखें VIDEO:

This is what it means to us as Nation, love u all #BlueTigers. @rashidkhan_19 u r a living super star in the cricket globe@MohammadNabi007 am sure u must be happy for such a wonderful ending of ur test career pic.twitter.com/rq6wBkNUe4