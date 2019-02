राशिद खान की रहस्यमयी गेंद को देख घबरा गए बल्लेबाज, हैट्रिक लेकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें VIDEO

खास बातें राशिद खान (Rashid Khan) ने चार गेंद पर चार विकेट लिए. अफगानिस्तान ने क्लीन स्वीप कर जीती सीरीज. राशिद (Rashid Khan) ने 27 रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट लिए.

अफगानिस्तान और आयरलैंड (Afghanistan vs Ireland) के बीच खेली गई टी-20 सीरीज (Afghanistan vs Ireland t20) खत्म हो गई है. अफगानिस्तान ने रविवार को यहां खेले गए तीसरे टी-20 मैच (Afg vs Ire 3rd t20) में आयरलैंड को 32 रनों से हराकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली. मैच में राशिद खान (Rashid Khan) ने ऐसा कारनामा किया जिसको कोई भी नहीं कर पाया. उन्होंने चार गेंद पर चार विकेट लिए. आयरलैंड (Ireland) के बल्लेबाज राशिद खान (Rashid Khan) की गेंदों को समझ नहीं पाए और 4 गेंद पर 4 विकेट दे दिए. उनके इस कारनामें की बदौलत अफगानिस्तान ने मुकाबला जिता लिया.

राशिद खान (Rashid Khan) ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर सबसे पहले केविन ओ ब्रायन को आउट किया. जो 74 रन बनाकर खेल रहे थे. 17वें ओवर में आते ही डॉकरेल को 18, गेटकेट को 2 रन पर आउट कर हैट्रिक ली. अगली ही गेंद पर उन्होंने सिमी सिंह को शून्य पर आउट किया. आखिरी ओवर में उन्होंने लिटिल को 6 रन पर आउट किया. अफगानिस्तान की ओर से राशिद (Rashid Khan) ने 27 रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट लिए. उनके अलावा जियाऊर रहमान को दो विकेट मिला. राशिद टी-20 में हैट्रिक और पांच विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं.

देखें VIDEO:

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर आयरलैंड को निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 178 रनों पर रोक दिया. आयरलैंड के लिए केविन ओ ब्रायन ने 74 और एंड्रयू बेलबिर्नी ने 47 रन बनाए.

इससे पहले, अफगानिस्तान ने नबी के 81 रनों की मदद से सात विकेट पर 210 रन का स्कोर बनाया. नबी ने 36 गेंदों पर छह चौके और सात छक्के लगाए. आयरलैंड के लिए बॉयड रेंकिन ने तीन, पीटर चेज , जॉर्ज डकरैल और शेन गेटकाटे ने एक-एक विकेट लिए.