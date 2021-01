मीम के बाद सोशल मीडिया पर छाया Bernie Sanders का Sweatshirt, पलक झपकते ही बिक भी गया

वहीं, अब सोशल मीडिय पर बर्नी सैंडर्स फिर से छा गए हैं. दरअसल, अब उनकी उसी फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने स्वेटशर्ट(Sweatshirt) की फोटो शेयर की है. इस स्वेशर्ट पर बर्नी सैंडर्स की वहीं वायरल फोटो भी छपी है. आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है. जी नहीं, ये बिल्कुल सच है. बर्नी सैंड्स की वायरल फोटो वाले स्वेटशर्ट भी अब बिक रहे हैं. इतना ही नहीं, ये स्वेटशर्ट जैसे ही ऑनलाइन शेयर किया गया, पलक झपकते ही इसी खरीद भी लिया गया.

Made in the USA, Union printed. 100% of proceeds go to Meals on Wheels Vermont. https://t.co/Nv8Ng0K217pic.twitter.com/yfXOsp3acX — People for Bernie (@People4Bernie) January 22, 2021

पीपल फॉर बर्नी (People For Bernie) के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने स्वेटशर्ट की एक फोटो शेयर की है, जिसमें बर्नी सैंडर्स राष्ट्रपति के उद्घाटन पर क्रॉस लेग्ड बैठे थे. इस स्वेटशर्ट की कीमत 3,288 रुपए (USD 45) है. उन्होंने ट्वीट के साथ स्वेटशर्ट खरीदने के लिए एक लिंक भी साझा किया, जिसमें लिखा था, "आधिकारिक CHAIRMAN SANDERS SWEATER मेड इन यूएसए, यूनियन प्रिंटेड.

हालांकि, स्वेटशर्ट के लिंक को पोस्ट करने के कुछ सेकेंड बाद ही ये जल्द ही बिक भी गया. ट्विटर अकाउंट ने एक तस्वीर के साथ खबर साझा की, जिसमें लिखा था, "बिक गया," इस पर लिखा है.

जैसे ही ट्वीट को ऑनलाइन पोस्ट किया गया, यह तुरंत वायरल हो गया. लोगों ने स्वेटशर्ट के इस आइडिया को पसंद किय और ट्वीट को 5 हजार से भी ज्यादा लाइक्स और कई रीट्वीट्स मिले. हालाँकि, लोगों को यह समझा दिया गया था कि स्वेटशर्ट को बेच दिया गया था और इसे वापस लाने की मांग की गई.

वेबसाइट के अनुसार, स्वेटशर्ट की बिक्री से प्राप्त आय का 100 प्रतिशत व्हील्स वर्मोंट (Wheels Vermont) को भोजन के लिए जाएगा. यह संस्था 60 वर्ष से कम आयु के वृद्धों या दिव्यांगों को भोजन प्रदान करती है.