गीता-बबिता नहीं, अब रितु फोगाट ने दिखाया धमाकेदार 'दंगल', मुक्के मार-मारकर 3 मिनट में चटाई धूल- देखें Video

भारत में जब कुश्ती का नाम आता है तो सबसे पहले फोगाट परिवार को याद किया जाता है. गीता और बबिता ने जिस तरह संघर्ष कर देश का नाम रौशन किया, वो काबिले तारीफ है. अब उनकी छोटी बहन रितु फोगाट (Ritu Phogat) दंगल लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स फॉर्म में जाने का फैसला किया. सिंगापुर की फाइट टीम ज्‍वॉइन कर उन्होंने चीन के बीजिंग में साउथ कोरियन खिलाड़ी से लड़ाई की. एज ऑफ ड्रैगंस चैम्पियनशिप मैच में उन्होंने कोरियाई खिलाड़ी किम नाम-ही को 3 मिनट में चित कर दिया.

रिंग में उतरते ही रितु ने मुक्के मारना शुरू कर दिया और जल्द ही मैच को खत्म किया. एमएमए में डेब्यू करने वाली रितु ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, ''मैंने पहले ही सोच लिया था कि उसको जल्द नीचे गिरा दूंगी और पीटना शुरू कर दूंगी. ये प्लान काम कर गया.''

देखें VIDEO:

DOMINANT DEBUT

Indian phenom Ritu Phogat scores a Round 1 TKO against Nam Hee Kim to pick up her first victory in mixed martial arts! @PhogatRitu#WeAreONE#ONEChampionship#AgeOfDragonspic.twitter.com/J2WCjwAhBT