लॉकडाउन में गई दिव्यांग की Job, पत्नी संग खोला नमकीन का बिजनेस और छा गए, बोले- 'अब आत्मनिर्भर बनूंगा...'

अश्विन अहमदाबाद के एक होटल में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम करते थे. लॉकडाउन में जॉब गई तो उन्होंने कैरी बेचना शुरू कर दिया. उन्होंने फिर कच्छ के छुवारे और गुजरानी नमकीन का बिजनेस शुरू किया.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने सीखा है कि 'आत्मानबीर' कैसे होना चाहिए. मैं दूसरों पर निर्भर न रहने के लिए दृढ़ था. बहुत से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं.''

Ahmedabad: A visually impaired man, Thakkar Ashwin, & his wife Geeta have started selling home-made savoury snacks, after he lost his job during #COVID19 lockdown



He says, "I've learnt how to be 'Aatmanirbhar'. I was determined to not depend on others. Many people supported me." pic.twitter.com/TISmgDG1FO