क्या आपने देखा 'शहीद भगत सिंह का यह Video', मुस्कुराते दिख रहे हैं शहीद-ए-आज़म

चार दिन पहले लॉन्च होने के बाद, डीप नॉस्टैल्जिया का उपयोग करते हुए एनिमेटेड तस्वीरें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. द वर्ज के अनुसार, डीप नॉस्टैल्जिया वीकेंड में ट्विटर पर शीर्ष रुझानों में से एक बन गया. जबकि कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने चेहरे की अभिव्यक्ति और एनिमेशन को ब्लिंक करने और प्रियजनों की तस्वीरों को मुस्कुराते हुए जोड़ने के लिए उपकरण का उपयोग किया, जबकि अन्य ने ऐतिहासिक चित्रों के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया.

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, मुंशी प्रेमचंद और अन्य को डीप नॉस्टैल्जिया का उपयोग करते हुए जीवन में उतारा. उन्होंने भगत सिंह की तस्वीर शेयर की, जहां वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं.

Kind of surreal to take a photo of the singularly inspiring Bhagat Singh -- a revolutionary voice in 1920s India, who was hung by the British in 1931, at the age of 24 -- run it through the Heritage AI algorithm, and see him reanimated. pic.twitter.com/CfC0Gu6Gxk — Keerthik Sasidharan (@KS1729) February 28, 2021

उन्होंने स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, लेखक मुंशी प्रेमचंद और कस्तूरबा गांधी की तस्वीरें भी शेयर कीं, जो एनिमेटिड थीं.

It was hard to find a quality photo of Lokmanya Tilak, but this worked. Tilak urgently deserve a new reappraisal as one of the founding fathers of the modern Indian mind. A reformist & revivalist of traditions, a believer in the power of mass media before most Indians could read. pic.twitter.com/M93KWkR6bc — Keerthik Sasidharan (@KS1729) February 28, 2021

Munshi Premchand, half bemused, at the newfangled inventions that have come up 80 years after his death. If he were alive, he would probably have used some of it--perhaps, even a novel about of a farmer who wants to buy a computer for his daughter--in his vast oeuvre of writings. pic.twitter.com/dNtm4Dh7CB — Keerthik Sasidharan (@KS1729) February 28, 2021

वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया है, जो आधे मिलियन से अधिक बार देखा गया और सैकड़ों आश्चर्यचकित प्रतिक्रियाएं मिलीं.

Absolutely brilliant . — Suniel Shetty (@SunielVShetty) February 28, 2021

I find the Bhagat Singh deeply moving and emotional. Till now he was always someone I admired intellectually for his idealism and courage but seeing him and the rest humanized hit me hard how brave they (him Azad, etc) were and much we owe him and his contemporaries. — Koi Banda (@koibanda) February 28, 2021

लोग MyHeritage वेबसाइट पर निःशुल्क खाते के लिए साइन अप करके अभी भी तस्वीरों को एनिमेट कर सकते हैं. बिना सब्सक्रिप्शन प्लान के वो बहुत कम तस्वीरों को एनिमेटिड कर सकते हैं.

'डीप नॉस्टैल्जिया' एआई आधारित डीपफेकरी है, जो पुरानी फोटो को जिंदगी में तब्दील कर देता है. ये सबकुछ एक ऑनलाइन Genealogy कंपनी यानी की मायहेरिटेज कर रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर फोटो को जिंदगी दे रही है.