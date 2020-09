भूखे मगरमच्छ ने की कछुए को खाने की कोशिश, मुंह में डालते ही हुआ कुछ ऐसा - देखें Video

वीडियो को तीन साल पहले अमेरिका के साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड में फिल्माया गया था. यह उस वक्त तेजी से वायरल हुआ था. यूट्यूब पर इस वीडियो को 43 लाख से ज्यादा बार देखा गया था. ट्विटर पर यह वीडियो फिर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को मंगलवार को भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नावेद ट्रंबो द्वारा साझा किया गया था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ घास में लेटा हुआ है और उसको सामने एक कछुआ नजर आता है. वो उस पर अटैक करता है और जबड़े में डाल लेता है. वो उसको निकलने की कोशिश करता है. तभी कछुए को मौका मिलता है और स्लिप होकर बाहर निकल आता है. फिर वो उछलते हुए पानी में चला जाता है.

वीडियो शेयर करते हुए नावेद ने कैप्शन में लिखा, 'अगर आप दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो मोटी त्वचा और मजबूत दिमाग का होना आवश्यक है. कोई भी आपको नहीं तोड़ सकता, अगर आप उन्हें मौका न दें तो.'

देखें Video:

Thick skin and a strong mind are essential if you want to survive in this world. Nobody can break you down if you don't let them. -Unknown pic.twitter.com/NePsZm5REq