आधी रात के वक्त अचानक घर के दरवाजे पर चढ़ गया मगरमच्छ, CCTV कैमरे में हुआ कैद

यह वीडियो पुराना है लेकिन शेयर होने के बाद एक बार फिर से वायरल हो गया है. इस वीडियो को अबतक 4 हजार से अधिक व्यूज और 200 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर लोगों के मिलजुले कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह तो बेहद हैरानी की बात है कि मगरमच्छ घर के दरवाजे तक पहुंच गया. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, इस वीडियो ने तो मुझे डरा दिया.

How would that be when an alligator walks to your door and targets on the turtle on the wall?

At Florida via ABC pic.twitter.com/cd8t2BAt6J