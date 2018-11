अचानक आमने-सामने आ गए प्लेन, देखने वालों की रुकीं सांसें, देखें हैरतअंगेज Video

Andhra Pradesh के विजयवाड़ा के पुणमनी घाट में अमरावती एयर शो हुआ. जहां लोगों को हैरतअंगेज स्टंट देखने को मिले. आंध्र प्रदेश पर्यटन प्राधिकरण (एपीटीए) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के सहयोग से 23-25 नवंबर तक तीन दिवसीय हवाई शो बर्म पार्क में आयोजित किया गया.यह शो 15-15 मिनट के अंतराल में 2 चरणों में हुआ. एयर शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पुणमनी घाट में अचानक दो प्लेन आमने-सामने आ गए और शानदार तरीके से स्टंट दिखाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

WATCH: Visuals from the ‘Amaravati Air Show 2018' organised at Punnami Ghat in Vijayawada, Andhra Pradesh. (25.11) pic.twitter.com/rA78WiaIZv