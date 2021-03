Amazon ने बदला Icon, लोग करने लगे हिटलर की मूंछों से तुलना, फिर कंपनी ने लिया ऐसा एक्शन

कंपनी ने जनवरी में एक नए आइकन का अनावरण किया था, पुराने और परिचित शॉपिंग कार्ट आइकन को भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ बदल दिया, जिसमें शीर्ष पर एक नीली रिबन और उसके नीचे एक मुस्कान के आकार में अमेज़ॅन के हस्ताक्षर तीर हैं. यह पांच वर्षों में अमेजन का अपने ऐप आइकन में पहला बदलाव था.

हालांकि, नीले टेप के दांतेदार टुकड़े ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को हिटलर के टूथब्रश-शैली की मूंछों की याद दिला दी. कई लोगों ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध करना शुरू कर दिया और आइकन को ट्रोल करने लगे. उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, अमेज़न ने चुपचाप नीले रंग के टेप के डिजाइन को बदल दिया.

अपडेट के पास अब नीला टेप तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी डिजाइन चेंज कर दी गई है.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u