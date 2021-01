घोड़े पर पार्सल देने पहुंचा Amazon डिलिवरी ब्वॉय, लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन, Viral हो रहा Video

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है और लोग इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं. बहुत से यूजर वीडियो को देखकर अमेजन के इस कदम से काफी खुश है और तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं बहुत से यूजर इस वीडियो को देखकर फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं. इस वीडियो को @UmarGanie1 नाम के यूजर ने 12 जनवरी को शेयर किया था. यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए उसके साथ कैप्शन लिखा, “अमेजन डिलिवरी इनोवेशन.”

देखें Video:

Product safety - ✔️ Delivery associate - ✔️ But snowfall ❓ . . . Delivery still happens as promised. How? 🐎 #DeliveringSmiles ^GS

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि, “अमेजन अपने डिलिवरी ब्वॉय से कह दो कि वह घोड़ा चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करे वरना स्थानीय पुलिस चालान काट देगी.”

@amazonIN this guy needs appreciation.

And please advice him not to use phone while riding otherwise local Police will issue him a ticket for drunk and riding😀😀.