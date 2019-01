Amazon 1300 रुपये में बेच रहा है नारियर का खोल, EMI का भी है ऑप्शन, भारतीय रह गए हैरान

भारत में पूजा में और खाने में नारियल (Coconut) का काफी इस्तेमाल होता है. उसको तोड़कर मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर उसकी चटनी बनाई जाती है. नारियल से कई चीजें बनती हैं. अगर आप नारियल तोड़कर उसको खोल (Natural Coconut Shell) को फेकने जा रहे हैं तो उसको संभाल के रख लीजिए. क्योंकि अमेजन (Amazon) नारियल के खोल (Natural Coconut Shell) को 1200 से ज्यादा रुपये में बेच रहा है. जी हां, ये नारियल का खोल (Natural Coconut Shell) नकली नहीं बल्कि असली है जिसे फेक दिया जाता है. ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन (Amazon India) इसे बेच रहा है. भारतीय भी हैरान हैं कि नारियल के खोल को क्यों बेचा जा रहा है.

अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने तोड़ी शादी, तलाक के बाद पत्नी बनेंगी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर व्यक्ति

नारियल के खोल की कीमत तीन हजार तक दिखाई जा रही है, जिसे 1,289 रुपये में बेचा जा रहा है. अमेजन ने स्पष्ट किया है कि ये प्राकृतिक है. इस पर दरारें और निशान हो सकते हैं. ऐसे में इसे वापस नहीं लिया जाएगा और शिकायत नहीं कर सकेंगे. अमेजन ने EMI का ऑप्शन भी दिया है. इसे कई लोगों ने खरीदा है. जिसके बाद अमेजन का ये प्रोडक्ट भारत में काफी वायरल हो रहा है और लोग बिकने की वजह से काफी हैरान हैं. एक तरफ नारियल जहां 20 रुपये का आता है. उसी नारियल के खोल को 1300 रुपये में बेचा जा रहा है. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Amazon Great Indian Sale 2019: 20 जनवरी से सेल शुरू, कई प्रोडक्ट मिलेंगे सस्ते में

@amazon@AmazonHelp Can you check this seller who is selling #Natural Coconut Shell Cup for RS 1365? We buy coconut for 35 RS and in #Kerala we don't pay. How natural can this be than the one that we buy? # https://t.co/vpFCtAfcBMpic.twitter.com/IWuu3p5G8t — Mathew Thomas (@matthuesp) January 15, 2019

Dear @amazonIN, If u come to my house I will give u free coconut shell in loads! #Amazon#Bravo#MiddleClassWithModipic.twitter.com/6R0iKF1Y5r — Abimanyu Karthick (@abimanyukarthik) January 15, 2019

एक तरफ लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इस नारियल के खोल की तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'नारियल का खोल, कई चीजों में काम आता है. इसकी शोरूम प्राइज 3 हजार है. मेरे दोस्त ने इसे 1300 रुपये में खरीदा है. अमेजन शानदार है.'