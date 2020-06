Amazon ने शख्स को स्किन लोशन की जगह गलती से भेज दिए 19 हजार के हेडफोन, फिर बोली- 'आप ही रख लो...'

बात यहीं खत्म नहीं हुई, रेगे ने बताया कि जब उन्होंने पैकेज वापस करने के लिए अमेज़ॅन कस्टमर केयर से संपर्क किया, तो उन्हें प्रीमियम हेडफ़ोन रखने के लिए कहा गया क्योंकि आइटम "नॉन-रिटर्नेबल" है. ट्विटर पर लोग हैरान रह गए और अजीबोगरीब ट्वीट किए. एक यूजर ने पूछा, 'क्या स्किन लोशन अभी भी स्टॉक में है? कृप्या मुझे लिंक भेजें.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हेलो, मेरे पास गलती से बोस हेडफोन्स की जगह स्किन लोशन आ गया है. कृप्या एक्सचेंज कर लीजिए.'

गौतम रेगे ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की, जहां एक बॉक्स के अंदर बोस के वायरलेस हेडफोन्स रखे हुए हैं, जिसकी ऑनलाइन कीमत 19 हजार रुपये थी.

Bose wireless earbuds (19k) delivered instead of skin lotion (300). @amazonIN support asked to keep it as order was non-returnable! pic.twitter.com/nCMw9z80pW

उनका ये ट्वीट वायरल हो गया है. इसके अब तक 19 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट्स में किसी ने अमेज़ॅन ग्राहक के भाग्य से ईर्ष्या करते हुए साझा की, जबकि अन्य ने अपने स्वयं के गलत स्थान पार्सल की कहानियों को साझा किया.

एक परेशान अमेज़न ग्राहक ने कहा कि उसने 13,000 रुपये का मॉनीटर ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह कॉलिन की बोतलें मिलीं.

Guess what, I ordered Dell Monitor worth 13k and what i got is Colin bottles, garbage etc. and now they are saying that they will not refund my money also. Amazon is just trying to fool their customers. Amazon business model revealed!!@AmazonHelppic.twitter.com/mtH1SemrAN