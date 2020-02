प्लेन के अंदर महिला की सीट पर मुक्के मारने लगा लड़का और फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

फ्लाइट के अंदर कई ऐसी डरावनी कहानियां सामने आई हैं, जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए. कभी किसी लड़के ने महिला को प्लेन के अंदर प्रताड़ित करने की कोशिश की तो किसी ने एयर होस्टेस के नाक में दम कर दिया. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. एक लड़के ने फ्लाइट के अंदर सीट के पीछे कई बार मुक्के मारे. उस सीट पर एक महिला बैठी थी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में दो यात्रियों का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. 1 मिनट 45 सेकंड की लंबी क्लिप एक ट्विटर उपयोगकर्ता @AmicaAli द्वारा साझा किया गया है. देखा जा सकता है कि एक महिला वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं और पीछे एक आदमी उनकी सीट पर लगातार मुक्के मार रहा है.

देखें Video:

A little concerned that @AmericanAir didn't feel this was a problem.



Not sure about the rest of you, but I would surely consider someone continually tapping on the back of my seat to be a nuisance. https://t.co/DmRKUpA36Opic.twitter.com/Xts7hfQAcw — Amica Ali (@AmicaAli) February 8, 2020

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, ''मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकन एयर को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. लेकिन मुझे हो रही है. अगर कोई मेरी सीट के पीछे लगातार मुक्के मारे तो मुझे दिक्कत होगी.''

सीट पर जो महिला बैठी थी, उनका नाम वेंडी है. उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने लिखा था कि फ्लाइट में एक लड़का उनको परेशान कर रहा है.

After much consideration, and exhausting every opportunity for #AmericanAirlines to do the right thing, I've decided to share my assault, from the passenger behind me, and the further threats, from an American Airline flight attendant. She offered him a complimentary cocktail! — wendi (@steelersfanOG) February 8, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 50 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. कुछ यूजर्स महिला को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई लड़के का साथ दे रहा है. एक यूजर ने लिखा, ''लड़का प्लेन के पीछे की सीट पर बैठा है और महिला ने अपनी सीट को पीछे की तरफ किया हुआ है. जिससे उसे परेशानी हुई. इसलिए उसको गुस्सा आ गया और ऐसा किया.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''लड़का बहुत बचकानी हरकत कर रहा है. ऐसा नहीं करना चाहिए था...'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Reclining a seat when someone asks you is a little rude. Jiggling the seat of the person in front of you is the kind of inability to cope with an imperfect world that ASTOUNDS ME. — Hank Green is Headed to VidCon London! (@hankgreen) February 13, 2020

I'm a frequent flyer, IMO: The seat reclines= end of discussion. Whoever sits there has every right to use any and every feature that comes with that seat. What's so controversial about it???? — Nash Fung (@nashfung) February 13, 2020

She's right. He's being a child. That's why people pay extra for those upgrades, homie. — Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) February 13, 2020