हॉलीवुड रैपर ने 'कलियों का चमन' गाने पर किया वॉक, ट्विटर पर देसी लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन - देखें Video

गुप्त संदेश ने अटकलों के साथ तुरंत ट्विटर बज़ सेट कर दिया. कुछ फैन्स ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उनका नया एल्बम आ रहा होगा. लेकिन देसी लोगों ने नोटिस किया, कि बैकग्राउंड में बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था, उस पर कमेंट किया.

देसी यूजर्स ने सुना कि बैकग्राउंड में 1981 की बॉलीवुड फिल्म 'ज्योति' का गाना 'कलियों का चमन..' (Kaliyon ka Chaman) चल रहा था. जब वो सीड़ियां उतर रही थीं, तो यह गाना चल रहा था. वीडियो को ट्विटर पर 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

देखें Video:

I got a announcement to make tomorrow pic.twitter.com/5pVtJShEgg

अमेरिकी रैपर और गीतकार द्वारा वीडियो में एक बॉलीवुड गीत के उपयोग ने ट्विटर यूजर्स को हैरान कर दिया. देखिए लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Omg an Indian song in the background pic.twitter.com/FAOUTITWzY

Kaliyon ka chaman in the bg pic.twitter.com/kzC6Iavwui

okay is that kaliyo ka chaman in the background?@?$#?$ https://t.co/AKzBSqZD6u