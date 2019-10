Happy Birthday Amitabh Bachchan: सोशल मीडिया के भी 'शहंशाह' हैं अमिताभ बच्चन, ये हैं उनके टॉप-10 पोस्ट

Happy Birthday Amitabh Bachchan: सुपरस्‍टार अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan) किसी परिचय के मोहताज नहीं है. हिन्‍दी फिल्‍म इंडस्‍ट्री में बच्‍चन पिछले कई दशकों से पारी खेल रहे हैं और अपने बेहतरीन अभिनय और उम्‍दा अदायगी से उन्‍होंने हर किसी को अपना दीवना बनाया है. 70 के दशक के 'एंग्री यंग मैन' से लेकर 'पा' में 12 साल के बच्‍चे की भूमिका निभाने वाले बच्‍चन ने न जाने कितने ही किरदारों में जान फूंकी और उन्‍हें बेहद सरलता से पर्दे पर निभाया. हालांकि, इन दिनों अमिताभ न सिर्फ फिल्‍मों बल्‍कि ट्विटर और इंस्‍टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्‍लैटफॉर्म पर अपने मजेदार और गंभीर पोस्‍ट की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. आज बिग बी 77 साल (Amitabh Bachchan 77th Birthday) के हो गए हैं. इस मौके पर हम आपको उनके अब तक के टॉप 10 सोशल मीडिया पोस्‍ट के बारे में बता रहे हैं.

1. मई 2010 में अमिताभ बच्‍चन ने अपना पहला ट्वीट किया था. उनके ट्वीट्स कभी बहुत फनी होते हैं तो कभी धीर-गंभरीर. उनके सभी ट्वीट्स में ट्वीट नंबर "T 3302 सबसे ज्‍यादा मजेदार है:

2. अमिताभ बच्‍चन अकसर ही इंस्‍टाग्राम पर थ्रोबैक फोटो शेयर करते हैं. यहां पर वह अपनी प्‍यारी बेटी श्‍वेता के साथ नजर आ रहे हैं:

3. अमिताभ बच्‍चन ने हिन्‍दी के प्रभाव और गुणों को सिर्फ एक ट्वीट के जरिए बयां कर दिया:

T 3054 -

Just look at the efficacy of the Hindi language:



(In English)



I am sorry, I can not hear you properly, can you please repeat what is the matter ?



(In Hindi)



हैं......





~ Ef VB