आनंद महिंद्रा ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ से कहा- कोरोना को हराना है तो Big V वैक्सीन का करें निर्माण

जैसा कि आपको बता हैं अमिताभ को कोरोनावायरस टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. आनंद महिंद्रा ने लिखा, "जैसा कि मैंने कहा था, आपके पास इनबिल्ट वैक्सीन का कोड बिग वी था." इसी ट्वीट में उन्होंने @adarpoonawalla टैग करते हुए लिखा कि आप इसे निकालने का एक तरीका खोजे, इसका निर्माण करे और हमें एक खुराक दे ..."

Welcome back @SrBachchan As I had said, you possessed an inbuilt vaccine codenamed the Big V. Now we need @adarpoonawalla to find a way to extract it from you, manufacture it & give us all a dose...😊 https://t.co/8aP9o2IzA9