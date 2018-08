'जूतों के डॉक्टर' को Anand Mahindra ने गिफ्ट की नई दुकान, ऐसे किया गया डिजाइन

आपको याद होगा कि 'जूतों के डॉक्टर' वाला पोस्ट काफी वायरल हुआ था. आनंद महिंद्रा ने इस तस्वीर को पोस्ट की थी. एक मोची ने सड़क पर लगी अपनी दुकान पर एक बैनर लाया हुआ था. जिसका नाम 'जख्मी जूतों का हस्पताल' था. उस बैनर पर लंच टाइम से लेकर सारी जानकारी अस्पताल के तरह से लिखी हुई थी. जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने इंवेस्ट करने का सोचा. जिसके बाद उन्होंने 'जूतों के डॉक्टर' यानी नरसीराम को ढूंढ निकाला और नई दुकान देने का वादा किया. उन्होंने वादा पूरा कर दिया है. उन्होंने नरसीराम को शानदार दुकान बनाकर दी है. जो दिखने में काफी इनोवेटिव दिखाई दे रही है.दुकान का नाम 'जख्मी जूतों का अस्पताल' या 'डॉक्टर नरसी राम' लिखा जाना था. जिसके लिए दुकान फेमस हुई थी नई दुकान का नाम भी वही दिया गया. दुकान का नाम 'जख्मी जूतों का अस्पताल' है. आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर किया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके पोस्ट को 4 हजार लाइक्स और हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग आनंद महिंद्रा की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Remember the cobbler Narsi Ram with the innovative banner ‘Zakhmi Jooton Ka Hospital?’ Our team had contacted him & conveyed my interest to invest in him.He said he wanted a good kiosk. This is what our Design studio in Mumbai came up with:Great work guys! Will be delivered soon pic.twitter.com/wDgKDPoeHr