पिता के करोड़ों के बिजनेस को छोड़ घर से भागा बेटा, होटल में मांजे बर्तन तो आनंद महिंद्रा ने दिया ये Offer

गुजरात (Gujarat) के कारोबारी पिता के करोड़ों रुपये के तेल कारोबार को छोड़कर खुद को साबित करने के लिए घर से निकले 19 वर्षीय द्वारकेश (Dwarkesh) को उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि घर से भागते वक्त द्वारकेश अपना मोबाइल फोन छोड़ गया था, जिससे उसको ट्रेस करने में काफी मेहनत करनी पड़ी.

पुलिस के मुताबिक, ''लड़का अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ गया था. हमारे पास सिर्फ वड़ोदरा रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज और एक ऑटो-रिक्शा चालक का बयान था, जिसने उसे वडोदरा शहर के अक्षर चौक पर उतार दिया था.'' वह वडोदरा से दिल्ली पहुंचा और फिर उसने नौकरी की उम्मीद के साथ शिमला के लिए ट्रेन पकड़ ली. वह शहर के एक होटल में बर्तन धोता रहा और सड़कों पर सोया. एक महीने बाद होटल के मैनेजर को शक हुआ और उसने द्वारकेश से पहचान पत्र मांग लिया.

लड़के की कम उम्र को देखते हुए होटल मैनेजर को कुछ शक हुआ और उसने द्वारकेश से उसका पहचान पत्र मांगा. उसको जैसे ही पता चला कि द्वारकेश गुजरात के पाडरा का रहने वाला है. उसने गूगल सर्च कर पाडरा के पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला और सूचित किया. उन्होंने पुलिस से द्वारकेश के पहचान पत्र की तस्वीर भी साझा की. जांच करने पर पुलिस को पता चला कि ये वही 19 वर्षीय युवक है जिसकी उनको कई दिनों से तलाश है.

उस दौरान गुजरात पुलिस के कॉन्स्टेबल संजय सिंह गोहिल और भूपेंद्र सिंह महिदा छुट्टियों के लिए हिमाचल प्रदेश में थे. दोनों कांस्टेबल होटल में गए, लेकिन द्वारकेश नहीं मिला, क्योंकि वह कथित रूप से उस समय तक होटल से भाग चुका था. बाद में, दोनों कॉन्स्टेबल ने शहर के सभी छोटे होटल मालिकों को बुलाया और उन्हें खोए हुए किशोर के बारे में बताया और उनके साथ तस्वीरें साझा कीं.

रात में, द्वारकेश को एक टैक्सी चालक द्वारा देखा गया, उस वक्‍त वह सड़क के किनारे सो रहा था. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. द्वारकेश ने पुलिस को बताया कि उसे पढ़ाई नापसंद थी इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था. टाइम्स नाउ से बात करते हुए लड़के के परिवार ने कहा, ''हमारा बेटा हमें मिल गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है. ये हमारे लिए सबसे मुश्किल समय था.''

Doing a Sunday catch-up on my reading. I admire this young man.. He wanted to strike out on his own. He may seem just like an eccentric runaway, but he could also be tomorrow's successful,independent entrepreneur. I'd be happy to offer him an internship at @MahindraRise ! https://t.co/0QnFG0ZyDz