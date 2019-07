खास बातें बुजुर्ग चारुलता ने मैच के दौरान अपने उत्‍साह से सभी को हैरान कर दिया विराट कोहल भी उनसे मिलने स्‍टैंड पर पहुंच गए थे अब आनंद महिंद्रा ने कहा है वो उन्‍हें मैच के टिकट देंगे

बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने मंगलवार को भारत बनाम बांग्‍लादेश मैच (India vs Bangladesh) के दौरान एक बुजुर्ग महिला फैन के उत्‍साह को देखते हुए उन्‍हें वर्ल्‍ड कप टिकट देने की बात कही है. आपको बता दें कि 87 साल की महिला चारुलता पटेल (Charulata Patel) स्‍टैंड से टीम इंडिया का उत्‍साह बढ़ा रही थीं. उन्‍होंने तिरंगे वाला स्‍कार्फ पहना था और उनके हाथ मे बाजा भी था. चारुलता का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को इस तरह भाया कि वो रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं. उनकी तस्‍वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं, जिन्‍होंने आनंद महिंद्रा का ध्‍यान भी अपनी ओर खींचा. महिंद्रा इस कदर इम्‍प्रेस हुए कि उन्‍होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वह टीवी में मैच सिर्फ उनके लिए देखेंगे.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, "मेरी परंपरा के मुताबिक मैं मैच नहीं देखने वाला था. लेकिन अब मैं सिर्फ इस महिला को देखने के लिए मैच देखूंगा. वह किसी मैच विजेता की तरह दिख रही हैं."

कुछ घंटों बाद जब भारत ने बांग्‍लादेश को 28 रनों से हरा दिया तब आनंद महिंद्रा ने एक और ट्वीट किया. इस बार उन्‍होंने फिर से उस महिला की तारीफ की और कहा कि उन्‍हें वर्ल्‍ड कप 2019 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के फ्री टिकट मिलने चाहिए.



Ok, watched the last over & it had all the drama I needed. The best victories are those that make you bite your nails at 1st & then make it look easy in the end. Shabash, India & make sure this match-winning lady is present at the semifinals & finals...give her a free ticket! https://t.co/Smp0MrqCIA — anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2019

इस ट्वीट पर जब एक यूजर ने पूछा कि क्‍या महिंद्रा इस महिला के लिए टिकट स्‍पॉन्‍सर कर सकते हैं? फिर क्‍या था वह खुशी-खुशी मान गए.

Find out who she is & I promise I will reimburse her ticket costs for the rest of the India matches! https://t.co/dvRHLwtX2b — anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2019

आनंद महिंद्रा के इस प्रस्‍ताव की ट्विटर यूजर्स ने जमकर सराहना की. वैसे आपको बता दें कि सिर्फ महिंद्रा ही चारुलता के कायल नहीं हुए हैं. जीत के बाद भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली उनसे बात करने के लिए स्‍टैंड पर पहुंच गए. विराट ने महिला से बातचीत की तस्‍वीरें ट्विटर पर भी साझा कीं.

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. pic.twitter.com/XHII8zw1F2 — Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2019

एएनआई से बातचीत करते हुए चारुलता ने कहा कि वह पिछले कई दशकों से मैच देख रही हैं. उन्‍होंने यह भी बताया कि 1983 में जब भारत ने पहली बार कपिल देव की कप्‍तानी में वर्ल्‍ड कप जीता था तब वो वहां मौजूद थीं. उन्‍होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि भारत ही वर्ल्‍ड कप जीतेगा. मैं हमेशा टीम को आशीर्वाद देती हूं. जब 1983 में कपिल पाजी ने वर्ल्‍ड कप जीता था मैं तब भी वहां थी."