आनंद महिंद्रा Ban कर देना चाहते हैं यह शब्द, ट्विटर यूजर्स बोले- 'पहली फुरसत में करना चाहिए...'

हाल ही में आनंद महिंद्र ने अपने ट्वीट के जरिए इस तरह अपनी दिल की बात पूरी दुनिया के सामने रखी. उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक और 'वेबिनार' के लिए इंविटेशन मिला, तो मैं सच में अंदर तक हिल जाउंगा, मैं अपने 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स से पूछना चाहता हूं कि क्या 'Webinar' शब्द को डिक्शनरी से गायब करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं? मैं समझ रहा हूं कि.... यह शब्द हाल ही में आई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस शब्द को डिक्शनरी से गायब कर सकते हैं ?

If I get one more invitation to a ‘webinar' I might have a serious meltdown. Is it possible to petition for banishing this word from the dictionary even though it was a relatively recent entrant?? pic.twitter.com/2iBQtqoUa6