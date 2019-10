आनंद महिंद्रा ने शेयर किया गरबा खेलते हुए जवानों का वीडियो, पूछा 'How's the Josh'

नवरात्रि (Navratri) के दौरान डांडिया (Dandiya) और गरबा (Garba) डांस की छटा देखते ही बनती है. वैसे तो ये दोनों गुजरात के डांस फॉर्म है, लेकिन इनकी पॉप्‍यूलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के कोने-कोने में इनका क्रेज है. सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्‍कि देश के बाकि राज्‍यों में भी गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लेते हैं. और तो और बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी डांडिया के लिए क्रेजी हैं और उन्‍होंने 'बेस्‍ट डांडिया डैड' का ही आयोजन कर डाला.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर अपने फौलोअर्स से उन्‍हें टैग करते हुए डांडिया वीडियो पोस्‍ट करने के लिए कहा. उन्‍होंने यह भी ऐलान किया कि बेस्‍ट एंट्री को ईनाम भी दिया जाएगा. फिर क्‍या था, ढेरों लोगों ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए वीडियो पोस्‍ट कर डाले. इनमें से ज्‍यादातर वीडियो बहुत ही फनी हैं.

हालांकि आनंद महिंद्रा को 'बेस्‍ट डांडिया डैड' के लायक कोई वीडियो एंट्री तो नहीं मिली लेकिन उन्‍होंने एक ऐसा वीडियो जरूर शेयर किया है जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, 'How's the Josh'.

इस वीडियो को शेयर करते हुए बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने लिखा, "मेरे 'डांडिया डैड कम्‍पटिशन' के लिए अब तक कोई बेहतरीन वीडियो तो नहीं मिला लेकिन इससे जुड़े वीडियो की सूनामी सी आ गई है. एक ऐसा भी वीडियो है जिसको मेरा सलाम है. 'How's the Josh' पूछने की जरूरत ही नहीं है. दीप्ति यह वीडियो कहां का है."

Haven't got any outstanding entries yet to my ‘Dandiya Dad' competition, but getting a tsunami of related videos. Here's one that gets my salute...No need to ask how the Josh is! Where is this from, Deepti? https://t.co/qwFu76ZyIX — anand mahindra (@anandmahindra) October 6, 2019

आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सेना के कुछ जवान कतारबद्ध होकर गरबा कर रहे हैं. जवानों के बीच का सामन्‍वय वाकई तारीफ के काबिल है. जवानों के चेहरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्‍हें गरबा करने में कितना मजा आ रहा है.

हालांकि हमें यह तो नहीं पता कि वीडियो कहां का है, लेकिन ट्विटर यूजर्स को यह बेहद भा गया है और कुछ लोग तो एक से बढ़कर एक दिल छू लेने वाले वीडियो पोस्‍ट कर रहे हैं:

I wish I knew. Its from #whatsappwonderbox. I am so happy to see your response . I'm pretty sure our tweeples will find it for you!! — Deepti C (@DeeptiCharolkar) October 6, 2019

If you ask Gujarati what Garba means to them , probably this would be best Ans🤘 pic.twitter.com/LXTtBSBQfP — Pushparaj Rathod (@PushparajRatho3) October 6, 2019

This video is old but it never gets old. Love to see our jawans having a good time with traditional garba and well choreographed. — DP (@dpgreets) October 6, 2019

Awesome video. Wonderful choreography. — vibgyorss (@vibgyor_Premila) October 6, 2019

This is truly how Faujis do their garba ... like a happy parade. — Mangybay (@mangybay) October 6, 2019

This has actual gujarat Garba flavour , either unit itself is in Gujarat or instructor having gujju roots . — Jaydeep Dave (@Jaydeep92724446) October 6, 2019

बहरहाल, सेना के जवानों के इस जोशीले वीडियो को हमारा सलाम.