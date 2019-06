आनंद महिंद्रा को भा गया ये देसी जुगाड़, बोतल से बंद होता है दरवाजा, Viral हुआ वीडियो

जुगाड़ के मामले में भारतीय किसी से कम नहीं. छोटी से छोटी चीजों से भी लोग अपने बड़े-बड़े काम निकाल लेते हैं कि देखने वाला दांतों तले अंगुली दबा ले. ऐसे ही जुगाड़ वाला एक वीडियो बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शेयर किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह एक पानी की बोतल का इस्‍तेमाल दरवाजा बंद करने के लिए किया गया है. आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा अकसर ही भारतीयों के मजेदार जुगाड़ वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं. वीडियो शेयर करते हुए महिंद्रा ने दरवाजा बंद करने की इस बोतल तकनीक और जुगाड़ को बनाने वाले की तारीफ की है.

ट्विटर पर वीडियो ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, "मेरा #whatsappwonderbox मामूली, लेकिन लीक से हटकर उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनका इस्‍तेमाल रोजमर्रा की समस्‍याओं को दूर करने में होता है. इस आदमी ने सिर्फ 2 रुपये खर्च करके दरवाजे को अपनेआप बंद करने का जुगाड़ ढूंढ लिया, जबकि हाइड्रोलिक के लिए 1500 रुपये का खर्चा आता. हम इस रचनात्‍मकता को आगे कैसे ले जाएं जिससके कि ये जुगाड़ से झकास बन सके."

इस वीडियो को सबसे पहले टिकटॉक पर अपलोड किया गया था. वीडियो में दिख रहा है कि एक बोतल को दरवाजे के ऊपर टांगा गया है. बोतल बड़े आराम से दरवाजे को बंद करने का काम कर रही है.

आप भी देखें वीडियो

My #whatsappwonderbox is filled with examples of modest, but out-of-the-box thinking applied to everyday problems. This person spent just ₹2 to rig this door closure versus ₹1500 for a hydraulic one! How do we channel this creativity so that we move from Jugaad to Jhakaas! pic.twitter.com/azla5WoyjI