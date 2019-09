मुंबई की बाढ़ में फंसी Jaguar कार, पास में से तेज रफ्तार में निकली बोलेरो, आनंद महिंद्रा बोले- 'ये कार...'

मुंबई में बुधवार को भारी बारिश हुई. जिससे सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंसी रहीं. बारिश के कारण ट्रैफिक जाम, जल-भराव और फ्लाइट उड़ानों में देरी हुई. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी का दिल जीत लिया. मुंबई की सड़क पर जहां लग्जरी जगुआर कार फंसी हुई थी, उसके पास से महिंद्रा बोलेरो कार तेज रफ्तार में पानी को चीरते हुए निकल गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Jaguar vs Bolero in #MumbaiRains@anandmahindra you must be proud of this! pic.twitter.com/A87t0ebfi6 — Mohan Chandnani (@MohanSChandnani) September 4, 2019

ट्विटर पर कई लोगों ने इस वीडियो में आनंद महिंद्रा को टैग किया है. यूजर्स ने उनसे रिएक्शन मांगा. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने दो कारों के बीच की तुलना को अनुचित प्रतियोगिता बताया. बुधवार को उन्होंने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया और कहा- 'हम इस पर अपनी बड़ाई नहीं करेंगे. यह एक अनुचित प्रतियोगिता है.'

Unfair contest indeed...



But such incidents will motivate some car buyers to lean towards mini SUVs, SUVs in India.



Ground clearance is especially important, given some of our roads! https://t.co/QJdLDjmjAw — Amit Paranjape (@aparanjape) September 5, 2019

I drive Bolero for five years but it's never given me any opportunity to complaint, I love Bolero — Charan Singh (@CharanS63635189) September 4, 2019

उन्होंने समझाया कि बोलेरो का निर्माण कठिन इलाकों को नेविगेट करने के लिए किया गया था और साथ ही कहा- 'अब आप समझ चुके होंगे कि बोलेरो मेरी सबसे अच्छी गाड़ी क्यों है.' लोगों ने उनके रिएक्शन को खूब सराहा.