Lockdown के बीच आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर याद किये पुराने दिन, Tweet कर लिखा...

वीडियो में कई चीजें दिखाई गईं जो लोगों को उनके बचपन की याद दिलाती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद 90s के बच्चे भी अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे. इस वीडियो में रिसीवर और तार वाले फोन, कैमरा फिल्म रोल और गाने के कैसेट, चिड़िया उड़ खेलना, खो खो और ब्राउन पेपर कवर के साथ नोटबुक लपेटना तक शामिल है. वीडियो देखकर आप फिर से उस दुनिया में चले जाएंगे जहां इटरनेट नहीं था. इस वीडियो में वह छोटी-छोटी सभी चीजों को दिखाया गया है जिसे देखने के बाद 80s और 90s के बच्चों को अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे.

To fellow baby-boomers out there; some heavy-duty nostalgia. My favourite was about putting brown paper covers on school notebooks with your mum. This also tells me that nostalgia will be even bigger business post-Covid, when we'll hanker for the good old days #whatsappwonderboxpic.twitter.com/VriIiEUABO