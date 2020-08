खुद को 'निकम्मा' समझने वालों के लिए आनंद महिंद्रा ने शेयर किया Meme, बोले- 'कोई भी नौकरी...'

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो मजेदार वीडियो और मीम्स शेयर कर लोगों को इंटरटेन करते रहते हैं. इस बार उन्होंने उन लोगों को ट्वीट किया, जो कभी-कभी अपने आपको निकम्मा समझते हैं. उन्होंने मजेदार मीम शेयर कर. लोगों को एक पाठ पढ़ाया. उन्होंने 2016 रियो ओलिम्पिक (2016 Rio Olympics) का वायरल मीम (Viral Meme) शेयर किया. उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दुनिया से सबसे बेहतरीन स्वीमर के पीछे एक लाइफ गार्ड बैठा था. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन दिया.

फोटो पर एक लाइन लिखी थी, 'यदि आप कभी भी खुद को निकम्मा महसूस करते हैं, तो बस याद रखें कि ओलिम्पिक तैराकी प्रतियोगिता में कोई व्यक्ति एक लाइफगार्ड है.' 2016 में क्लिक की गई, छवि में एक लाईफगार्ड को दिखाया गया है, जो माइकल फेल्प्स और केटी लेडेकी की पसंद पर नजर रखते हुए ऊब गया है क्योंकि वे ओलंपिक पूल में गोल्ड के लिए तैर रहे थे.

2016 में ओलंपिक लाइफगार्ड मीम एक वायरल हिट बन गया था और तब से लोगों की नजरों में है. महिंद्रा ने इस पर एक अलग दृष्टिकोण साझा किया - इसे मजाकिया, लेकिन गहरा भी कहा.

21 अगस्त की सुबह ट्वीट पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'मजेदार, लेकिन गहरा भी. कोई भी काम महत्वहीन नहीं है... आज हम अपना काम शुरू करते हैं तो याद रखना अच्छा है.'

Funny, but also profound. No job is unimportant...Good to remember as we start our work today... pic.twitter.com/TkRBHPgOhA — anand mahindra (@anandmahindra) August 21, 2020

इस ट्वीट के अब तक 8 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा रि-ट्वीट और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. लोग आनंद महिंद्रा की बात से सहमत दिखे.

True sir but, the meme maker wasn't wise enuf to consider contingencies which can arise anytime, foreseeables — Amith (@VasisthUdgyama) August 21, 2020

As rightly said no job is Unimportant https://t.co/DDyxexQTQN — vishal kumar (@engg_vishal) August 21, 2020

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर 'बेकार' नौकरियों के उदाहरण साझा किए...