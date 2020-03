आनंद महिंद्रा ने बताया Corona Virus से बचने का तरीका, शेयर किया ये TikTok वीडियो, बोले- 'इस कुत्ते को दो इनाम...'

कोरोनो वायरस (Corona Virus) संकट, जिसने पहले से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, अब वो लोगों के यात्रा करने और एक-दूसरे को बधाई देने के तरीके को भी बदल रहा है. कई देश इस वायरस को रोकने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस के आने के बाद दुनिया कैसे बदल जाएगी. इनमें ही बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी शामिल हैं. बुधवार को उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने 7 मिलियन फॉलोअर्स से पूछा था कि COVID-19 से दुनिया कैसे "रीसेट" करेगी.

ट्विटर पर आनंद महिंद्रा ने साझा की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के साथ वाली तस्वीर

बुधवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ''संकट तो पास हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह दुनिया को एक स्थायी 'रीसेट' बटन दबाने वाला है." उनके अनुसार, घर से काम करने की अधिक स्वीकार्यता, अधिक वर्चुअल मीटिंग्स, अधिक वीडियो कॉल और कम यात्रा, कोरोनोवायरस दुनिया को प्रभावित करने वाले कुछ तरीके हैं. और कुछ?" सके बाद उनके इस ट्वीट पर हजारों लोगों ने कमेंट किया.

सरदार जी ने गजब अंदाज में की शायरी, आनंद महिंद्रा भी देखकर हुए हैरान, बोले- 'आ जाएगी मुस्कान...' देखें Video

आनंद महिंद्रा को जवाब मिल चुका है और उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''मैंने कल एक ट्वीट कर पूछा था कि कोरोना वायरस से दुनिया कैसे बदल जाएगी. इस पर मुझे खूब रिप्लाई मिले. मजेदार मीम्स से मेरा वॉट्सऐप वंडर बॉक्स भर गया. इसे मैं पहला ईनाम देना चाहूंगा.''

सरदार जी ने कार पार्क करने के लिए लगाई ऐसी जुगाड़, आनंद महिंद्रा देखकर हैरान, बोले- 'बहुत चालाक है...' देखें Video

मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर जाने से बचने के लिए शख्स कुत्ते को तैयार करके बाहर भेजता है. वो कार से सुपरमार्केट जाता है और सामान लेकर आता है. शख्स ने कुत्ते के मुंह में मास्क लगा देता है. जिससे कोरोना वायरस न फैले. कुत्ते सुपरमार्केट से उसके लिए खाने का सामान ले आता है. सीएनएन के अनुसार, विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि बिल्लियों और कुत्तों को कोरोनावायरस नहीं हो सकता है. ऐसे में उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है.

Google के विज्ञापन को देख भावुक हुए आनंद महिंद्रा, बोले- 'सच में रोना आ गया...' देखें Video

देखें Video:

I tweeted yesterday asking how life could be permanently ‘reset' due to the Covid-19 virus & since then my box has been flooded with hilarious memes. This one takes the prize—I mean pooch! pic.twitter.com/N1xDsjDmPj