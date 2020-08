लैपटॉप पर आधा एप्पल लगाकर शख्स कर रहा था काम, आनंद महिंद्रा ने शेयर की Funny Photo

आनंद महिंद्रा ने कहा.. मैं अपने फ़ोल्डर में ऐसी चीजें रखता हूं. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है कि एक खास ब्रांड की ख्वाहिश होनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है कि वास्तविकता वही है जो हमारी आकांक्षाएं और सपने चाहते हैं ..." महिंद्रा ने शेयर करते हुए लिखा #MondayMorning.

An image I keep in my folder. Not just because it reminds me what a brand should aspire to become, but also because it reminds me that reality is what our aspirations & dreams want it to be... #MondayMorningpic.twitter.com/u3rNBcrU8n