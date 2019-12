सड़क किनारे बस के हॉर्न की आवाजें निकाल रहा था शख्स, आनंद महिंद्रा बोले- 'India’s Got Talent में जाओ...'

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और मजेदार ट्वीट्स कर लोगों को एंटरटेन करते हैं. इस बार उन्होंने एक ऐसे शख्स का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ट्रक के हॉर्न की तरह-तरह से आवाज निकाल रहा है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. उन्होंने इस व्यक्ति को रिएलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' ने जाने की सलाह दी है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठा है और तरह-तरह से बस के हॉर्न की आवाज निकाल रहा है. एक व्यक्ति उससे बॉस कंपनी की गाड़ी का हॉर्न बजाने को कहता है, जिस पर वो बिलकुल वैसा ही हॉर्न मुंह से बजाता है. इसके बाद वो आनंद बस, राणा बस और पटना वाली बस का हॉर्न बजाता दिख रहा है.

देखें VIDEO:

We're discussing weighty issues like the the future of mobility at our annual leadership conference This shows up in my #whatsappwonderbox to remind us how transportation is a magical & fascinating part of people's everyday lives. This guy should be on India's Got Talent! pic.twitter.com/QrWVT62WuA