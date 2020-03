आनंद महिंद्रा ने बताया घर में फेस मास्क बनाने का तरीका, बोले- 'भारत के जुगाड़ू लोगों...' देखें Video

कोरोनावायरस (CoronaVirus) पूरी दुनिया में फैल चुका है. लोग उससे बचने के फेस मास्क (FaceMask) खरीद रहे हैं. फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और टॉयलेट पेपर की कमी की कई रिपोर्ट भी सामने आईं. इसके बीच, बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें एक लड़की ने फेस मास्क (FaceMask) बनाने का ट्यूटोरियल प्रस्तुत किया.

क्लिप में एक महिला को एक DIY फेसमास्क बनाते हुए दिखाया गया है, जिसे घर पर कोई भी व्यक्ति बना सकता है. महिला एक टिशू पेपर का एक चौकोर टुकड़ा लेती है और इसे पंखे जैसा बना लेती है. फिर उसके दोनों तरफ रबर बैंड लगा देती है. जिसके बाद वो मास्क को पहन लेती है. जो बिलकुल वैसा ही दिखता है जैसे लोग मार्केट से खरीद रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''कब कोई फेस मास्क की शॉटेज नहीं? मुझे लगता है भारतीय जुगाड़ में मास्टर हैं.''

देखें Video:

Voila. No more shortage of masks?? And I thought Indians were the masters of jugaad! pic.twitter.com/67mLgSo0Od