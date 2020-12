शख्स ने जुगाड़ से एम्बैसेडर कार लगाकर बनाई बैलगाड़ी, आनंद महिंद्रा बोले - कोई मुकाबला नहीं - देखें Video

इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शानदार कैप्शन के साथ शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क और टेस्ला इस कम लागत की रीनूअबल एनर्जी-फ्यूल कार का मुकाबला कर सकेंगे. उत्सर्जन स्तर के बारे में निश्चित नहीं है, हालांकि, अगर आप मीथेन को ध्यान में रखते हैं.'

देखें Video:

I don't think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account... pic.twitter.com/C7QzbEOGys — anand mahindra (@anandmahindra) December 23, 2020

इस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर 23 दिसंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 23 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रिट्वीट्स हो चुके हैं. साथ ही सैकड़ों लोगों ने इस वीडियो पर अपने रिएक्शन्स दिए हैं...

