मिट्टी के ऊपर फिसलते हुए बच्चे का Video हुआ वायरल, आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर किया शेयर

नंदी फाउंडेशन के सीईओ मनोज कुमार ने इस वीडियो को ट्वीट और आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है. साथ ही महिंद्रा ने लिखा यह वीडियो जीवन से सरल सुख को दर्शाता है. आगे महिंद्रा लिखते हैं कि यह वीडियो मुझे इस वर्चुअल ऑफिस में मंडे मोटिवेशन देती है. आपको बता दें कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से बाकी लोगों की तरह आनंद महिंद्रा भी वर्क फ्रॉर्म होम कर रहे हैं. इस 22 सेकेंड के वीडियो में बच्चे का एक समहू कीचड़ से फिसलते हुए हुए पानी में कुदते हुए नजर आ रहे है.







महिंद्रा ने लिखा Covid 19 से पहले हमारी लाइफ कितनी सिंपल और सरल थी. इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा. ये वीडियो मेरे लिए #MondayMotivaton का काम कर रही है. और मेरे ऑफिस के काम करने में सहायता कर रही है.



सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर 86 हजार से अधिक व्यूज आ चुके हैं. साथ ही इस वीडियो पर कई दिलचस्प कमेंट भी आए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह सच में बचपन की याद आ गई.



आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा के ट्विटर पर लगभग 80 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स है. आनंद महिंद्रा आए दिन मजाकिया, विचारशील और मनोरंजक पोस्ट शेयर करते रहते हैं. पिछले साल उन्होंने बच्चों के साथ कैरम खेलते हुए फोटो शेयर किया था.