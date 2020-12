आनंद महिंद्रा ने शेयर की ऐसी तस्वीर, जिसको देखकर आपकी नजरें भी खा जाएंगी धोखा

तस्वीर में आपको पहली नजर में दिखेगा कि सभी लकीरें टेढ़ी हैं, लेकिन जब आप हर एक लाइन को गौर से देखेंगे, तो हर लाइन आपको सीधी लगेगी. यही बता लोगों को हैरान कर रही है. आप भी सोचेंगे कि आखिर यह हुआ कैसे? आप भी हर लाइन को गौर से देखें और फिर हर लाइन पर नजर डालें.

ऑप्टिकल इल्यूजन की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं इस ऑप्टिकल इल्यूजन के पीछे की साइंस समझ नहीं पा रहा हूं. लेकिन निश्चित रूप से यह काम कर रहा है... खातौर पर जब आप एक तरफ से शुरुआत करते हैं और दूसरी साइड तक जाते हैं. साइंस से ज्यादा यह नैतिक रूप से प्रासंगिग है: उस लेंस को बदलें जिसके जरिए आप दूसरो को जज करते हैं.'

I don't understand the science behind this optical illusion, but it certainly does work...Especially when you start from one side & go through to the other. The moral is more relevant than the science: Change the lens through which you judge others... #MondayMotivationpic.twitter.com/b9syOxUGc1