मुंबई के इस ऑटो में है WiFi, वॉशबेसिन, सैनिटाइजर सहित कई जरूरत के सामान, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया VIDEO

आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को 10 जुलाई के दिन शेयर किया था. और अब तक इस वीडियो को 395 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही साथ इस वीडियो पर 6 हजार से अधिक रिट्वीट और 35 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

One silver lining of Covid 19 is that it's dramatically accelerating the creation of a Swachh Bharat...!! pic.twitter.com/mwwmpCr5da — anand mahindra (@anandmahindra) July 10, 2020

आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा आए दिन अपने ट्विटर हैंडल से अलग- अलग तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं. आनंद महिंद्रा ने हाल ही में अपने ट्विटर (Tweeter) पर एक ऐसे ऑटो रिक्शा का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वाईफाई, वॉशबेसिन, सैनिटाजर, फूल वाले गमलें, कूड़ों के लिए दो डस्टबिन भी रखे गए हैं. इस वीडियो पर लोगों के तरह- तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ऑटो ड्राइवर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा ये बेहद शानदार काम है.

