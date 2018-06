VIDEO: बारात में बारातियों के साथ नाची स्कॉर्पियो, आनंद महिंद्रा बोले- नाच मेरी जान

उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो ट्विटर पर कई ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जो काफी वायरल होते हैं. कुछ वीडियो तो वो ऐसे शेयर करते हैं जिसको देखकर लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाते हैं. अब ट्विटर पर डांसिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी का एक विडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को विमल पटेल नाम के यूजर ने शेयर किया है. जिसको आनंद महिंद्रा ने रि-ट्वीट किया है.वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो को लाइट से सजाया गया है और वो उचक रही है. पास ही खड़े बाराती उसके साथ डांस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ट्विटर यूजर विमल पटेल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ''महिंद्रा स्कॉर्पियो को मॉडिफाय किया गया और शादी में नचाया गया.'' जिसके बाद महिंद्रा के चीफ आनंद महिंद्रा ने रिस्पॉन्स दिया. उन्होंने लिखा- ''क्या कहना! नाच मेरी जान…मैं इस बारे में पक्का नहीं हूं कि ऐसा हम फैक्ट्री से बनकर निकलने वाले मॉडल में दे सकते हैं या नहीं.''

Kya kehna! Naach meri Jaan... Now I’m just not sure we can provide that as a factory-built feature.. !! https://t.co/gkFfbV4FdF