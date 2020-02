सरदार जी ने कार पार्क करने के लिए लगाई ऐसी जुगाड़, आनंद महिंद्रा देखकर हैरान, बोले- 'बहुत चालाक है...' देखें Video

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके हर पोस्ट को पसंद किया जाता है. वो ट्विटर पर फनी वीडियो शेयर करते रहते हैं. इस बार उनके वॉट्सऐप वंडर बॉक्स (Whatsapp Wonder Box) से मजेदार वीडियो आया है. सरदार जी ने बड़े गजब अंदाज में कार पार्क की. शख्स के इस जुगाड़ को देखकर आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए. उन्होंने ट्वीट कर इस जुगाड़ को सबसे चालाक बताया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार घर के अंदर दाखिल होती है. पार्किंग की जगह एक पहियों वाला लोहे का ट्रैक रखा रहता है. एक शख्स ट्रैक को बाहर की तरफ निकालता है. ड्राइविंग कर रहा शख्स ट्रैक के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है. उतरकर वो धक्का देकर ट्रैक को वापिस अंदर की तरफ कर देता है. ट्रैक के जरिए कार अंदर की तरफ खड़ी हो जाती है.

इस वीडियो को रोहित अग्रवाल नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया था, जिसको रि-ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ''ये बहुत चालाक है. जब आपके पास जगह कम हो तो क्या करें. बाधाओं से निपटने के लिए चतुर तरीके खोजना एक भारतीय प्रतिभा है.''

Now that IS pretty clever. What to do when you have less room for manoeuvre... Finding clever ways to deal with constraints is an Indian talent! https://t.co/oUI6szXFyK