आनंद महिंद्रा ने शेयर किया Covid-19 vaccine का ऐड, लोग बोले- वैलेंटाइन डे का सबसे अच्छा गिफ्ट - देखें Video

कई महीनों के पूर्वानुमान के बाद, कोविड-19 टीका (Covid-19 vaccine) अब लोगों के लिए उपलब्ध है. बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (businessman Anand Mahindra) ने वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिलचस्प और रचनात्मक विज्ञापन (hilarious parody advertisement) शेयर किया है और जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया विज्ञापन देखने के बाद आप भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.

ट्विटर पर महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए रचनात्मक विज्ञापन को जिमी किमेल शो (Jimmy Kimmel show) पर प्रसारित किया गया था और इसे लोगों से बहुत तारीफ मिल रही है. महिंद्रा ने अपने ट्वीट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Serum Institute CEO Adar Poonawalla) को भी टैग किया. ट्वीट में उन्होंने लिखा, "प्रफुल्लित करने वाला. @adarpoonawalla आपके लिए एक रेडीमेड विज्ञापन है. वैक्सीन हमेशा के लिए है.”

Hilarious. ⁦@adarpoonawalla⁩ you have a readymade advertising brief. Vaccines are forever... pic.twitter.com/smFjCBTH6l — anand mahindra (@anandmahindra) February 11, 2021

सोशल मीडिया पर कुछ घंटे पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अबतक 1 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसपर अपने ढेर सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं. वैलेंटाइंस डे पर आधारित यह विज्ञापन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

Valentine Vaccination!???????? — Pehchaan Kaun (@kaun_pehchaan) February 11, 2021

COVID-19 vaccine or CUPID-19 vaccine??????????



Happy Valentine's Day in advance! — THE ROCKSTAR (@VivJonty) February 11, 2021

Yes...Best possible gift in present days because it is scarce... Excellent thoughtful ad idea...???????????????????????? — Neeraj Kumar Verma (@nkvneeraj1) February 11, 2021