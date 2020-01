महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर ही अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों को प्रेरित करने वाली कहानियां शेयर करते रहते हैं. इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से एक ट्वीट करते हुए 94 साल की एक महिला की कहानी शेयर करते हुए उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बताया है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन को एक ट्वीट में टैग किया गया था, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 94 साल की एक महिला मिठाइयां बनाकर पैसे कमा रही है. आनंद महिंद्रा इस महिला की कहानी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी वीडियो को शेयर किया.

ट्विटर पर इस वीडियो को डॉक्टर मधु टेकचंदानी ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए शेयर किया है. यह वीडियो चंडीगढ़ की हरभजन कौर का है, जो अपने घर से ही बेसन की बर्फी बनाने का काम करती हैं. इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई, जब हरभजन ने अपनी बेटी को बताया कि वह खुद से पैसे कमाना चाहती हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''यहां एक कहानी है जो आपको आशा देगी और प्रेरित करेगी''.

आनंद महिंद्रा ने तुरंत ही इस ट्वीट का रिप्लाई किया और लिखा, ''जब आप 'स्टार्ट-अप' शब्द सुनते हैं, तो यह सिलिकन वैली या बेंगलुरु में लोगों की याद दिलाता है, जो अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अब से इसमें एक 94 साल की महिला को भी शामिल करें, जो यह नहीं सोचती कि अब कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है''. इसके साथ ही महिंद्रा ने उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द इयर का खिताब भी दे दिया.

When you hear the word ‘start-up' it brings to mind images of millennials in Silicon Valley or Bengaluru trying to build billion dollar ‘unicorns.' From now on let's also include a 94 yr old woman who doesn't think it's too late to do a start-up. She's my entrepreneur of the year https://t.co/N75BxK18z4