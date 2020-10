DTH डिश पर मज़े से बैठा था बंदर, आनंद महिंद्रा ने दिया मज़ेदार रिएक्शन, लोग हंस-हंसकर हुए लोट-पोट

उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई. करीब 88 हजार लोगों ने रिएक्शन दिया. प्रतियोगिता के नियम सरल थे - एक मजाकिया कैप्शन के बारे में सोचें और एक महिंद्रा वाहन के एक पैमाने पर मॉडल जीतें. अपने पिछले कैप्शन के अधिकांश प्रतियोगिताओं के साथ, महिंद्रा ने दो विजेताओं को चुना. उन्होंने एक हिन्दी और एक अंग्रेजी कैप्शन को चुना.

उन्होंने सोमवार को विजेताओं की घोषणा करते हुए उनको बधाई दी. उन्होंने मज़ेदार कैप्शन के लिए ट्विटर यूजर @ vallisurya1 और @TheSameWall को चुना. जीतने वाले ने महिंद्रा ट्रक का एक मॉडल जीता. एक विजेता ने कमेंट में लिखा था, 'एक बंदर, टीवी के अंदर.' वहीं दूसरे विजेता ने लिखा था, 'DTH- डायरेक्ट टू हनुमान.'

आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'मेरी सबसे हालिया कैप्शन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर रहा हूं. दिलचस्प बात यह है कि वे जवाब देने के लिए सबसे तेज थे. हालांकि यह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉन्टेस्ट नहीं था.'

Announcing the winners of my most recent caption contest. Interestingly, they were also amongst the quickest to respond, even though it wasn't a ‘fastest fingers first' contest! Congratulations @vallisurya1@TheSameWall Please DM @MahindraRise to receive your scale model trucks! pic.twitter.com/0L5QIMRuIb