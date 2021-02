खराब हुई गाड़ी तो शख्स ने कार को 'घोड़ा बनाकर' दौड़ाया, आनंद महिंद्रा बोले - वाह क्या जुगाड़ है - देखें Video

वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति अपनी कार को धक्का मारते हुए देखा जा सकता है. उनका वाहन स्थिर रहता है. इस समस्या से प्रभावित होकर, आदमी अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक सरल हैक के साथ आता है. वह कार के हुड को खोलता है और एक प्रकार की एक केबल बनाने के लिए रस्सी की लंबाई का उपयोग करता है, जो पीछे बैठने पर उसके साथी को वाहन में तेजी लाने की अनुमति देता है.

वीडियो दो पुरुषों के साथ समाप्त होता है, जिनमें से एक ने वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए रस्सी को पकड़ रखा है. जैसे घोड़े पर बैठा शख्स पकड़ता है.

फुटेज को साझा करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'पुराना वीडियो दिखता है, लेकिन प्रफुल्लित करने वाला. और आपको लगा कि जुगाड़ एक भारतीय विशेषता है. आप जानते हैं कि हम इंजनों के 'हॉर्स पॉवर' का उल्लेख करते हैं और अपनी कारों को अपने रथ के रूप में संदर्भित करते हैं. (हमेशा अपने हाथों में 'रिंस' रखें.)'

Looks like a dated video but hilarious nonetheless. And you thought jugaad was an Indian trait! Now you know why we refer to the ‘horse'power of engines & refer to our cars as our chariots. (P.S Always keep the ‘reins' in your hands... ) pic.twitter.com/QasTWou2Vd — anand mahindra (@anandmahindra) February 4, 2021

वीडियो को ट्विटर पर 70 हजार से अधिक बार देखा गया है और एक टन एकत्र की गई प्रतिक्रियाओं को एकत्र किया गया है. कई लोगों ने अपने द्वारा नियोजित समान हैक के बारे में व्यक्तिगत उपाख्यानों को भी साझा किया.

Something similar is done by auto drivers in Bangalore when the accelerator cable snaps. The remaining cable is tied to the body of the auto. Left hand used to change gears and right hand to cling to the cable. Right foot on accelerator. — NAGA (@nagasiddharth) February 4, 2021

Had done the same thing when my windshield wipers had failed me in the middle of a torrent — Buster (#StayHome #StaySafe) (@TheGreatBluffer) February 4, 2021