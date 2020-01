यदि आपके पास कुछ करने का जज्बा और टैलेंट (Talent) हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता. कुछ ऐसी ही कहानी गुजरात के 60 वर्षीय विष्णु पटेल (Vishnu Patel) की भी है. वह भले ही दिव्यांग हैं लेकिन उनके टैलेंट के बारे में आज कई लोग जानते हैं. दरअसल, विष्णु पटेल, बेकार के सामानों का इस्तेमाल कर बैटरी से चलने वाली बाइक बनाते हैं, जिससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता. बता दें, गुजरात के सूरत में रहने वाले विष्णु बचपन से ही सुन नहीं सकते.

साल 2019 में विष्णु ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अब तक बैटरी से चलने वाली 7 बाइक बनाई हैं. इन सभी को उन्होंने वेस्ट मैटीरियल से बनाया था. शनिवार को विष्णु के एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था.

इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को टैग कर दिया था, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. वीडियो को शेयर करते हुए आनंद ने लिखा, ''शानदार कहानी''. मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं उसके काम में इंवेस्ट कर सकता हूं. इतना ही नहीं इस कहानी से मैं काफी प्रेरित हुआ हूं. हमारे देश में काफी सारा टैलेंट है, जो पहचान मिलने का इंतजार कर रहा है'.

Fabulous story. I'll reach out to him to see if I can invest in upgradations for his workshop. In fact he's inspired me to personally set aside ₹1 cr as an initial fund to invest in micro entrepreneurs like him in the country. So much talent & innovation waiting for recognition https://t.co/hM46jv264o