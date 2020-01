आनंद महिंद्रा ने शेयर किया कैप्टन तान्या शेरगिल का वीडियो, कहा- ''इसे सोशल मीडिया पर...''

सोशल मीडिया पर कैप्टन तान्या शेरगिल (Captain Tania Shergill) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आईएएस सुप्रिया साहू ने शेयर किया है. हालांकि, वीडियो देखने के बाद आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी इसे रिट्वीट करते हुए कहा कि इसे देख कर उनके ''रोंगटे खड़े हो गए''. दरअसल, यह वीडियो आर्मी डे का है, जहां कैप्टन तान्या सर्व-पुरुष दस्ते का नेतृत्व करते हुए नजर आ रही हैं.

रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में कैप्टन तान्या दल का नेतृत्व आत्मविश्वास के साथ करते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ''अब इसे देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए. यह वीडियो मुझे काफी प्रेरित कर रहा है. तान्या शेरगिल वह हैं जिन्हें मैं एक सच्ची हस्ती कहूंगा. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना चाहिए.... इसे सिर्फ टिकटॉक जैसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए''.

Now this gives me goosebumps. So incredibly inspirational. Tanya Shergill is what I'd call a true celebrity. THIS video should be trending...not just the Tik Tok variety... https://t.co/YkimZKpxLR