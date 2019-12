पुरानी तस्वीर देख आनंद महिंद्रा को याद आया बिल गेट्स से जुड़ा यह किस्सा, कहा, ''मुझे उनसे एक शिकायत...''

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बिल गेट्स (Bill Gates) से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. दरअसल, उन्होंने एक यूजर द्वारा ट्वीट की गई एक पुरानी तस्वीर के जवाब में ये ट्वीट्स किए. इस तस्वीर में आनंद महिंद्रा, बिल गेट्स के साथ नजर आ रहे हैं और यह तस्वीर काफी पुरानी लग रही है.

रमेश बाबू नाम के यूजर ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की थी. तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा था, ''मैंने नेटफ्लिक्स पर इंसाइड बिल्स ब्रेन- डिकोडिंग बिल गेट्स (Inside Bills Brain- Decoding Bill Gates) देखी. इसमें मुझे आपकी यह तस्वीर मिली''. इसके बाद यूजर ने लिखा, ''आनंद महिंद्रा आप लोग किस विषय पर इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं? यह कब और कहां हुआ?''

इस ट्वीट का जवाब देते हुए आनंद महिंद्रा ने एक के बाद एक चार ट्वीट किए. अपने पहले ट्वीट में आनंद ने लिखा, ''मैंने यह सीरीज नहीं देखी है और मुझे नहीं पता था इस सीरीज में यह फोटो भी है''. महिंद्रा ने आगे लिखा, ''शुक्रिया इस तस्वीर को शेयर करने के लिए क्योंकि यह तस्वीर 1997 की है, जब बिल गेट्स पहली बार भारत आए थे और मेरे पास इस तस्वीर का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उस वक्त कैमरे वाले मोबाइल नहीं हुआ करते थे. वहां केवल फॉर्च्यून मैैगजीन का एक फोटोग्राफर था''.

Haven't seen the series..Didn't know this pic was flashed in it. Thank you for sharing, because this meeting was in ‘97 during Bill's first ever trip to India & I had no record of it since there were no cell cameras at the time..Just a photographer from Fortune(?) magazine (1/4) https://t.co/StLthh0Kcr — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''बिल और मैने 1973 में ही हावर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की थी लेकिन उन्होंने बीच में कॉलेज छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने यह मीटिंग इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि हम क्लासमेट थे बल्कि इसलिए रखी थी क्योंकि उस वक्त भारत में एम एंड एम (Mahindra and Mahindra) WindowsNT 4.0 को शुरू करने वाली पहली कंपनी थी''.

Bill started at Harvard College the same year I did (‘73) and famously dropped out to start Microsoft. But the Microsoft team didn't request this meeting because we were classmates; they asked to meet us because M&M at that time was one of the 1st adopters of WindowsNT 4.0 (2/4) pic.twitter.com/a8n4dOgLA7 — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

इसके बाद आनंद महिंद्रा ने इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक मजेदार कहानी भी सुनाई. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''जब मीटिंग के वक्त बिल कमरे में आए तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम हार्वड में एक साथ थे. मैंने कहा, हां, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है. इसके बाद बिल की टीम घबरा गई और उन्हें लगा कि उन्होंने किसी सनकी इंसान के साथ मीटिंग रखी है''.

Funny story from that meeting: When Bill entered, he said “So I believe we were at Harvard at the same time?” I said ‘Yes, we never met, but I have a grudge against you.' His team froze, thinking they had arranged a meeting with a wacko! (3/4) pic.twitter.com/LH3UBdelNp — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''हालांकि, बिल ने शांत स्वभाव से पूछा कि उन्हें शिकायत क्यों है? मैंने कहा, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले कौन-कौन से लोग आज मशहूर हैं और जब मैंने उसे आपका नाम बताया तो उसने कहा कि, आप कितने बड़े हारे हुए इंसान हैं. इसलिए आपका शुक्रिया क्योंकि अब मैं अपने बच्चों के लिए एक हारा हुआ इंसान हूं''.