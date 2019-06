Body Massage का विज्ञापन देख हैरान रह गए आनंद महिंद्रा, बोले- कोई नहीं कराने वाला

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और कई वायरल वीडियो शेयर करते रहते हैं. इस बार आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ऐसी फोटो शेयर की है जिसको देखकर आप भी हंस पड़ेंगे. उन्होंने एक विज्ञापन की तस्वीर शेयर की है. बॉडी मसाज (Body Massage) का ये विज्ञापन काफी शेयर हो रहा है. एक शख्स ने रोड रोलर के रोलर पर विज्ञापन चिपका दिया था और विज्ञापन में ऑफर के बाद बॉडी मसाज 499 रुपये में देने को कहा था.

Hilarious. After this massage, you'll never need another one; it'll be a permanent remedy for all ailments... (The guy who plastered that poster either had a delicious sense of humour or a seriously low IQ!) pic.twitter.com/92UIQaCmhq