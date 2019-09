चूल्हे पर इडली बनाकर 1 रुपये में बेचती है ये बुजुर्ग महिला, आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट और हुआ ऐसा...

कोयम्बटूर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला चूल्हे पर इडली बनाती हैं और 1 रुपये में बेचती हैं. इस कहानी को आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शेयर किया और मदद का प्रस्ताव रखा. तमिलनाडु के वदिवेलमपालायम इलाके में कमलाथल नाम की महिला दुकान चलाती हैं. आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद सरकार ने उनको गैस कनेक्शन दिया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा- 'कमलाथल की भावना को सलाम. खुशी हुई कि लोकल ओएमसी ऑफिसर्स ने एलपीजी कनेक्शन देने में मदद की.'

Salute the spirit and commitment of Kamalathal. Glad to having helped her through local OMC officers in getting LPG connection.



Society must empower such hard working people who defy all odds. https://t.co/ZBCsnPqdpA — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 11, 2019

कमलाथल की स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. वो एक इडली को सिर्फ एक रुपये में बेचती हैं. सुबह उठते ही वो दुकान खोल देती हैं और ग्राहकों को सांबर और चटनी के साथ इडली देती हैं. New Indian Express से बात करते हुए उन्होंने कहा- 'वदिवेलमपालायम में रहने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर हैं. ये लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं, इनकी इनकम काफी कम होती है. ऐसे में उनको 15 से 20 रुपये प्लेट काफी महंगी लगती है. इनको रोज नाश्ता करना होता है. मेरा लक्ष्य सिर्फ इनकी भूख मिटाना होता है. मैं सिर्फ एक रुपये में एक इडली बेचती हूं. मुझे प्रोफिट तो होता है, लेकिन मार्जिन कम है.'

ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाले आनंद महिला ने मंगलवार को कमलाथल की स्टोरी को शेयर किया और मदद करने का प्रस्ताव रखा. वो चाहते थे कि चूल्हे की जगह कमलाथल गैस पर इडली बनाएं. उनका ये ट्वीट वायरल हो गया. उनके इस ट्वीट को 10 हजार रि-ट्वीट्स मिले.

उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- 'ये उन विनम्र कहानियों में से एक है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी. अगर आप भी कमलाथल जैसा कुछ काम करते हैं तो यकीनन वो दुनिया को हैरान करेगा. मैं नोटिस किया है कि वो अभी भी एक लकड़ी से जलने वाले चूल्हे का उपयोग करती हैं. अगर कोई उन्हें जानता है तो मैं उन्हें एक एलपीजी वाला चूल्हा देना चाहूंगा और उनके बिजनेस में इंवेस्ट करने में मुझे खुशी होगी.'

One of those humbling stories that make you wonder if everything you do is even a fraction as impactful as the work of people like Kamalathal. I notice she still uses a wood-burning stove.If anyone knows her I'd be happy to ‘invest' in her business & buy her an LPG fueled stove. pic.twitter.com/Yve21nJg47 — anand mahindra (@anandmahindra) September 10, 2019

बुधवार को भारत गैस कोयम्बटूर ने उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- 'हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत गैस कोयम्बटूर ने कमलाथल को गैस कनेक्शन दे दिया है.' जिसके बाद यूजर्स ने भारत गैस की जमकर तारीफ की. आनंद महिंद्रा ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा- 'यह शानदार है. साभार भारत गैस कोयम्बटूर. जो आपने कमलाथल की मदद की. जैसा मैंने पहले भी कहा है. मुझे खुशी होगी कि आगे भी एलपीजी के खर्चे के लिए उनकी मदद करू. धमेंद्र प्रधान का शुक्रिया, जो आपने चिंता की.'

This is superb. Thank you Bharat Gas Coimbatore for giving this gift of health to Kamalathal.

As I have already stated, I am happy to support her continuing costs of using LPG...And thank you @dpradhanbjp for your concern and thoughtfulness https://t.co/tpHEDxA0R3 — anand mahindra (@anandmahindra) September 11, 2019

जिसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा- 'कमलाथल एचपी गैस का इस्तेमाल कर रही हैं. आप हमारी उनसे मुलाकात हुई. हमने उनको बर्नर दिया. अब वो ज्यादा से ज्यादा खाना एक बार में बना सकती हैं. इससे उनके बिजनेस में फायदा होगा.'

Thankyou Sir, for highlighting the issue.

Kamalathal has been using #HPGas domestic connection.

She was approached today & provided with a commercial installation with proper Burner & Piping suitable for bulk cooking, which will help her expand business.https://t.co/tN8FqWPIDi — Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) September 11, 2019

ट्विटर पर आनंद महिंद्रा की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा- 'प्रिय आनंद सर, आपके समर्थन ने इसे संभव बना दिया. आपका एक ट्वीट किसी की जिंदगी बना सकता है.'